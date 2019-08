Após sofrer aborto, Milla Jovovich será mamãe pela terceira vez, aos 43 anos de idade

07/08/2019 | 19:11



Aos 43 anos de idade, Milla Jovovich anunciou que está esperando o seu terceiro filho! A atriz, mais conhecida por ter atuado na franquia de Resident Evil, publicou em seu Instagram uma foto para mostrar a barriguinha que já começa a crescer. A criança será fruto do casamento da beldade com o diretor Paul W. S. Anderson, com quem já tem Ever Gabo, de 11 anos de idade, e Dashiel Edan, de quatro anos.

Além da imagem, Milla escreveu o seguinte texto:

Grávida de novo. Depois de descobrir que eu estava grávida 13 semanas atrás, eu tive uma mistura de sentimentos que variavam entre alegria completa e terror total. Por causa da minha idade e perdendo a última gravidez, eu não queria me apegar a esse bebê em potencial rápido demais. Isso obviamente não foi divertido e os últimos meses foram minha família e eu vivendo nervosos esperando uma série de resultados de testes diferentes para passar e passar a maior parte do tempo em consultórios médicos.

Por fim, ela ainda entrega o sexo do bebê!

Graças a Deus estamos bem e descobrimos que fomos abençoados com outra garota! Enfim, deseje a mim e meu bebê sorte! Mando a vocês muito amor e manterei vocês informados sobre o meu progresso!