Luiz Gustavo e Davó voltam a treinar e diminuem problemas do Guarani para o dérbi

07/08/2019 | 19:02



Dos três problemas que o técnico Roberto Fonseca tinha no Guarani para o dérbi deste domingo contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, dois foram solucionados. O zagueiro Luiz Gustavo e o atacante Davó participaram do primeiro treinamento da semana com o restante do elenco bugrino.

Presentes no treino desta quarta-feira, os dois haviam sido poupados das atividades realizadas na segunda e na terça por conta do desgaste físico pela maratona de jogos após a pausa do calendário nacional para a disputa da Copa América.

Assim, a única dor de cabeça do treinador é Igor Fonseca. Substituído durante a vitória sobre o Bragantino por 1 a 0, na última sexta-feira, por conta de uma lesão muscular na coxa, o volante vem fazendo tratamento intensivo e ainda é dúvida.

Em relação ao jogo da semana passada, o Guarani vai ter dois reforços. O zagueiro Ferreira e o volante Deivid cumpriram suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, mas ambos não têm presenças confirmadas entre os titulares.

As atividades estão sendo fechadas para a imprensa e assim vai ser até este sábado, quando Roberto Fonseca comanda o último treinamento antes do clássico, marcado para as 11 horas do domingo. O Guarani vem de três jogos sem derrota e, com 13 pontos, tenta finalmente deixar a zona de rebaixamento.