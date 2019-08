Danilo deixa o City e acerta com a Juventus; clube inglês contrata João Cancelo

07/08/2019 | 18:00



Dois grandes clubes da Europa, Juventus e Manchester City oficializaram nesta quarta-feira uma troca que estava sendo especulada há alguns dias. O lateral-direito brasileiro, que defendeu a seleção na Copa do Mundo de 2018, acertou contrato com o time italiano e vai jogar com Cristiano Ronaldo, Douglas Costa e Alex Sandro em Turim. Do outro lado, na mesma posição, a equipe inglesa recebe o português João Cancelo.

O compromisso firmado entre o lateral-direito brasileiro e a Juventus irá até 30 de junho de 2024. De acordo com a equipe italiana, em um comunicado oficial divulgado nesta quarta-feira, a transferência de Danilo custará 37 milhões de euros (R$ 165,6 milhões) aos cofres do clube e este montante deverá ser pago em três anos.

Do outro lado da negociação, o Manchester City desembolsou 65 milhões de euros (R$ 290,9 milhões, que também serão pagos em três anos, para contratar João Cancelo até junho de 2025. A Juventus comemorou o lucro financeiro na troca entre os laterais. "Esta operação gera um efeito econômico positivo de aproximadamente 28,6 milhões de euros ((R$ 128 milhões) líquido, após a contribuição de solidariedade e encargos acessórios".

Após duas temporadas, Danilo deixa o Manchester City com cinco títulos conquistados: bicampeão inglês (2017/2018 e 2018/2019), duas Copas da Liga Inglesa (nas mesmas temporadas) e uma Copa da Inglaterra (2018/2019). "Foi um prazer e uma bonita aventura fazer parte da família Manchester City por duas temporadas. Muitas conquistas e títulos, mas o mais importante foi ter o respeito dos torcedores e se tornar um amigo próximo de cada funcionário do clube", despediu-se nas redes sociais.

Revelado pelo América-MG e com passagem vitoriosa pelo Santos, onde foi campeão do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores em 2011, Danilo tem um ótimo currículo na Europa, mesmo com 28 anos de idade. Do Brasil foi para o Porto e conquistou dois títulos do Campeonato Português (2012 e 2013). Negociado para o Real Madrid, não se firmou como titular absoluto, mas teve dois anos vitoriosos ao participar das conquistas de duas Ligas dos Campeões (2015/2016 e 2016/2017), um Mundial de Clubes da Fifa (2016), uma Supercopa da Uefa (2016) e um Campeonato Espanhol (2016/2017).

Na seleção brasileira, Danilo disputou a Copa do Mundo da Rússia, foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres-2012 e campeão mundial e sul-americano sub-20, ambos em 2011.