Conheça alguns pais e filhos do automobilismo

Carlos Sainz é o pai do piloto Carlos Sainz Jr., que corre pela McLaren na F1. Antes de seu filho nascer, já acumulava dois títulos no campeonato mundial de rali (1990 e 1992). Além dessas taças, triunfou outras duas vezes no Rali Dakar (2010 e 2018)

Graham Hill, umas das maiores lendas da F1, é o pai de Damon Hill. Dono de dois campeonatos mundiais (1962 e 1968), ele morreu em 1975, vitima de um acidente de avião