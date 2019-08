Com 770 cv, novo Mustang Shelby GT500 é o carro de rua mais potente da Ford

Maria Beatriz Vaccari



07/08/2019 | 17:48

O novo Ford Mustang Shelby GT500 2020 é o carro homologado para as ruas mais potente já produzido pela marca. O modelo conta com um motor V8 supercharged de 5.2 litros, com 770 cv e 86,4 kgfm. Ele trabalha em conjunto com uma nova transmissão Tremec de dupla embreagem e sete velocidades.

O modelo tem os maiores freios dianteiros da categoria (com discos de 16,5 polegadas) e rodas opcionais de fibra de carbono. Tudo isso, somado às estratégias de controle desenvolvidas nas pistas, permite que o Shelby acelera a 160 km/h e retorne à imobilidade em apenas 10,6 segundos.

Os cinco modos de direção do Shelby GT500 2020 melhoram ainda mais a experiência do motorista. Um botão no console permite mudar instantaneamente sua personalidade, de um carro “normal” para um feito para as pistas, com resposta mais agressiva do acelerador e do câmbio. O comportamento da suspensão, do controle de estabilidade e do freio ABS muda, assim como o som do motor e o painel de instrumentos, para criar uma nova sensação de dirigir. No modo esportivo as trocas são cerca de 20% mais rápidas e se mantêm mais tempo nas faixas de torque máximo.

Foto: Divulgação Ford Mustang Shelby GT500 2020 Foto: Divulgação Ford Mustang Shelby GT500 2020 Foto: Divulgação Ford Mustang Shelby GT500 2020 Foto: Divulgação Ford Mustang Shelby GT500 2020 Foto: Divulgação Ford Mustang Shelby GT500 2020 Foto: Divulgação Ford Mustang Shelby GT500 2020 Foto: Divulgação Ford Mustang Shelby GT500 2020 Foto: Divulgação Ford Mustang Shelby GT500 2020 Foto: Divulgação Ford Mustang Shelby GT500 2020 Foto: Divulgação Ford Mustang Shelby GT500 2020 Foto: Divulgação Ford Mustang Shelby GT500 2020 Foto: Divulgação Ford Mustang Shelby GT500 2020 Foto: Divulgação Ford Mustang Shelby GT500 2020 Foto: Divulgação Ford Mustang Shelby GT500 2020 Foto: Divulgação Ford Mustang Shelby GT500 2020 Foto: Divulgação Ford Mustang Shelby GT500 2020 Foto: Divulgação Ford Mustang Shelby GT500 2020 Foto: Divulgação Ford Mustang Shelby GT500 2020 Foto: Divulgação Ford Mustang Shelby GT500 2020 Foto: Divulgação Ford Mustang Shelby GT500 2020 Foto: Divulgação Ford Mustang Shelby GT500 2020 Foto: Divulgação Ford Mustang Shelby GT500 2020 Foto: Divulgação Ford Mustang Shelby GT500 2020 Foto: Divulgação Ford Mustang Shelby GT500 2020 Foto: Divulgação Ford Mustang Shelby GT500 2020 Foto: Divulgação Ford Mustang Shelby GT500 2020 Foto: Divulgação Ford Mustang Shelby GT500 2020 Foto: Divulgação Ford Mustang Shelby GT500 2020