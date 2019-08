Daniel Pessoa lembra 100 anos de Nelson Gonçalves

Miriam Gimenes



08/08/2019 | 07:42



A voz e as canções de Nelson Gonçalves (1919-1998) são inconfundíveis. De modo a comemorar o centenário de seu nascimento e lembrar o legado que construiu desde então, o cantor e violonista andreense Daniel Pessoa apresenta hoje, às 20h, no Sesc São Caetano (Rua Piauí, 554) o show 100 anos de Nelson Gonçalves, acompanhado de percussão e baixo.

No repertório estão os sambas e canções famosas gravadas pelo artista, entre elas A Volta do Boêmio, Deusa do Asfalto, Fica Comigo Esta Noite, Romântico, entre outras.

Na próxima sexta-feira, no mesmo horário, o homenageado será Jackson do Pandeiro (1919-1982), que terá suas canções entoadas pelo cantor e violonista Vinícius Davidovitch, acompanhado de percussionista convidado, com zabumba e pandeiro.

Os ingressos são gratuitos e têm de ser retirados uma hora antes do início da apresentação, limitado a quatro por pessoa.