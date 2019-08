Seleção feminina de vôlei vence fácil Porto Rico na estreia no Pan

07/08/2019 | 17:31



A seleção brasileira feminina de vôlei estreou com vitória nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Nesta quarta-feira, a equipe dirigida por José Roberto Guimarães triunfou com facilidade diante de Porto Rico, por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/16 e 25/17.

Após obter a classificação aos Jogos de Tóquio em Pré-Olímpico disputado em Uberlândia na última semana, Zé Roberto optou por levar um time jovem e sem as principais estrelas da seleção, como Gabi e Natália, além de Tandara, que se recuperou recentemente de uma lesão.

Assim, o time que iniciou o duelo desta quarta-feira foi composto por três titulares do Pré-Olímpico - Mara, Lorrane e Macris -, além de Lara, Lana, Maira e Natinha. E Lorrene foi o principal destaque da seleção na partida, com 13 pontos marcados.

A equipe de Porto Rico facilitou a tarefa do Brasil, pois as rivais cederam 28 pontos em erros, contra apenas 16 da seleção. E Paulina Prieto Cerame liderou a sua seleção, com nove pontos marcados.

"Tivemos só dois dias para treinar. Sendo que apenas um dia foi aqui dentro do ginásio. Demoramos para adaptar um pouquinho, mas foi ótimo. O grupo é jovem e tem muito a crescer ao longo da competição", disse Lorenne, ao SporTV.

Apesar da fácil vitória, o Brasil teve um início ruim na partida, a ponto de chegar a estar perdendo por 6 a 2 no primeiro set. Mas depois conseguiu a virada para 13 a 12, fechando a parcial em 25 a 16. No segundo set, o placar foi o mesmo, mas dessa vez o Brasil teve começo arrasador, abrindo 8 a 1.

O terceiro set teve um começo equilibrado, mas que durou pouco tempo, a ponto de o Brasil chegar a liderar o placar por 17 a 5. Assim, a equipe fechou a parcial em 25 a 17 e o jogo em 3 a 0.

A seleção feminina voltará a jogar no Pan nesta quinta-feira, quando vai enfrentar a Argentina a partir das 15 horas (de Brasília).