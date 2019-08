Homenagem ao forró

Luís Felipe Soares



08/08/2019 | 07:40



Natural da cidade de Piracicaba, no Interior de São Paulo, Stella Damaris guarda com carinho o contato inicial com o suingue do forró. Tudo aconteceu por causa da avó, natural do Ceará e com quem aprendeu a ouvir e a amar o ritmo tipicamente nordestino. A união com o estilo continua até a atualidade, com a cantora de 36 anos celebrando o trabalho de Elba Ramalho em show especial que ocorre hoje à noite, às 20h, no Sesc Santo André (Rua Tamarutaca, 302), com entrada gratuita.

“Meu repertório, de maneira geral, sempre passeou pela música popular brasileira, samba, bossa nova e forró. Escuto Elba desde a infância e minha ligação com ela segue até hoje”, diz Stella, que divide o tempo nos palcos com a atividade de professora de artes na rede municipal de São Paulo e o papel de mãe do pequeno Maui, 1 ano. “Resolvi fazer um projeto em homenagem a ela, uma pessoa e artista que admiro demais. É uma diva incrível, solar. Tenho muita honra desse show”, comenta, ainda sonhando em encontrar a veterana cantora pessoalmente.

No repertório, a jovem resolveu fazer mescla de canções. Claro que grandes sucessos, casos de Banho de Cheiro, De Volta Pro Aconchego, Ai Que Saudade D’Ocê e Forró do Xenhenhém, contam com espaço especial na apresentação e prometem ser o grande chamariz do evento. Parte da movimentação da lista passa por escolhas de faixas presentes no disco Solar, lançado por Elba em 1999 e que é um dos preferidos da artista, que passa hoje pelo Grande ABC. A banda que a acompanha é formada por Caio Chiarini (guitarra), Fabio Martines (contrabaixo), Rafael Virgulino (sanfona) e Wagner Vasconcelos (bateria).

Segundo Stella, o palco não será tomado por imitação um tanto quanto caricata. A festa em cima da obra da homenageada conta muito com sua personalidade. “Tento colocar minha impressão nas músicas, não copiar o que já existe. Faço shows sobre Elis Regina (1945-1982) também e é outra pegada. Não faço imitações das cantoras, mas desenvolvo minha vibe, apresento minhas assinatura nas músicas delas. Tenho uma voz aguda, bem potente, e acho que casou muito bem com o estilo da Elba.”

Ela confessa que parte da preparação inclui utilizar certo sotaque nordestino ao interpretar algumas canções. “Tem que ter um pouco de sotaque e busca relembrar o lado da família da minha avó cearense. Há faixas que pedem uma puxada a mais porque soa melhor mesmo e elas acabam pedindo uma atenção desse tipo. Acho uma delícia fazer esse tipo de brincadeira e as pessoas também estão acostumadas a ouvir muitas das músicas desse jeito”, explica. A performance desta noite será na comedoria do centro cultural andreense, o que pode deixar a atração mais divertida do que se espera. “No circuito do Sesc, normalmente eu canto das comedorias mesmo. A galera canta junto e tem até espaço para o pessoal dançar. Acaba sendo sendo uma energia bacana, mais leve.”

O show de Stella é atração dentro do projeto Quintas Musicais, cujo tema neste mês é Nordeste 70, com artistas revisitando a carreira de grandes nomes nordestinos que surgiram nos anos 1970. Elba Ramalho merece lembrança nesta agenda com respeito, dança e alegria. A lista completa de apresentações está na página da unidade no site do Sesc (www.sescsp.org.br).