Daniel Alves e Juanfran fazem primeiro treino com elenco do São Paulo

07/08/2019 | 17:14



Os laterais-direitos Daniel Alves e Juanfran treinaram pela primeira vez com o elenco do São Paulo na tarde desta quarta-feira, no CT da Barra Funda. O espanhol chegou ao Brasil pela manhã e realizou exames médicos antes de ir ao campo. A tendência é de que ele seja apresentado nesta sexta.

Daniel Alves já havia conhecido o elenco tricolor na última terça-feira, enquanto Juanfran desembarcou na manhã desta quarta no Aeroporto de Guarulhos, na grande São Paulo. O espanhol conheceu o CT da Barra Funda acompanhado pelo diretor de relações institucionais do clube, Lugano, principal responsável pela contratação do jogador.

Juanfran conversou com Hernanes antes de o treino começar. Eles e Daniel Alves formaram um trio no circuito de exercícios físicos. Em rápido contato com a imprensa, o espanhol disse estar "muito feliz". O jogador de 34 anos, ex-Atlético de Madrid, assinou contrato até o fim de 2020 com o São Paulo.

A imprensa só pôde acompanhar as atividades físicas no CT da Barra Funda. Daniel Alves calçava chuteiras, enquanto Juanfran estava com tênis de corrida. Os dois reforços já querem ficar à disposição para o clássico contra o Santos, neste sábado, mas a comissão técnica adota cautela. Eles ainda não foram regularizados.

O último jogo de Daniel Alves foi a final da Copa América, no dia 7 de julho, quando o Brasil venceu o Peru e conquistou a competição. Juanfran atuou pela última vez no dia 18 de maio, ainda pelo Atlético de Madrid.

Apesar da vontade da dupla de querer ficar à disposição para o clássico, a comissão técnica vê chances remotas de contar com os reforços para a partida. Eles devem passar por recondicionamento físico nos próximos dias. Após enfrentar o Santos, o São Paulo tem mais uma semana cheia de trabalhos e voltará a jogar no domingo do dia 18, contra o Ceará, no Morumbi.