Luana Piovani mostra filho mais velho animado antes de viagem: Vamos conhecer a Anitta!

07/08/2019 | 17:11



Luana Piovani mostrou um momento em família que chamou a atenção de seus seguidores na tarde de quarta-feira, dia 7. No carro com dois de seus três filhos, Dom, de sete anos de idade, e Bem, de três, frutos de seu casamento com o surfista Pedro Scooby, que chegou ao fim em março, ela perguntou:

Amanhã é o grande dia por quê?

Porque a gente vai pra Califórnia, na casa da Letícia [Bufoni, premiada skatista brasileira]. Lá tem uma pista, uma piscina, um trampolim... respondeu Dom.

Estão felizes que vão ver o papai, fazer uma viagem maneiríssima?, continuou Luana.

E vamos conhecer a... Anitta! - comemorou o mais velho.

Luana, sem pestanejar, comemorou junto com os filhos: Êêêê!

O pequeno então descontraiu o momento, sem querer:

E vamos conhecer a Ludmilla!

Ludmilla não, filho, Ludmilla vocês já conhecem - encerrou Piovani.

Boas influências

Luana já tinha comentado a viagem que Scooby fará com os filhos e a nova namorada, que é ninguém menos que Anitta, e ela voltou a falar sobre o assunto no Instagram.

Um seguidor escreveu para a atriz:

Não deixaria meus filhos conhecerem ela nunca, mas parabéns pela força.

Ela, que não tem papas na língua, respondeu:

Eu não sei, mas o que não tem solução, solucionado está. É a namorada dele, vai conhecer, ué! Mas não tem nada de final de semana de funk, que isso sempre foi proibido em casa (os que tem palavrões e expressões chulas, quase todos, né?). E se voltar falando palavrão para casa ou dançando rebolandinho tipo sexo, nunca mais vão. Só na base do juiz. Mas confio no Pedro. Ele sabe o que é uma boa influência e o que não é. Vai ser lindo.