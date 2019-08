Cristiana Oliveira comemora 32 anos da filha, Rafaella: Linda por dentro e por fora

07/08/2019 | 17:10



Cristiana Oliveira encantou seus seguidores ao mostrar um clique ao lado da filha, Rafaella, que está completando 32 anos de idade. A atriz, que está no ar em Topíssima, na Record, se declarou para a herdeira, filha do fotógrafo André Wanderley, com quem ela foi casada:

Hoje a minha filha Rafaella faz 32 anos. Rafa, te desejo tudo do melhor que existe nesse mundo, meu amor. Tenho muito orgulho da mulher que se tornou: guerreira, determinada, mãe maravilhosa, linda por dentro e por fora, caráter admirável! Minha gratidão a Deus em ter gerado esse ser humano ímpar que admiro tanto... Que Deus abençoe seus caminhos e escolhas e que te proteja e abençoe em todos os momentos! Te amo!

Cristiana se tornou avó em 2013, quando Rafaella deu à luz Miguel.