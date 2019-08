Suspeitos da morte de policial em Rio Grande da Serra são presos

Do Dgabc.com.br



07/08/2019 | 16:24



A Polícia Civil prendeu, entre a noite desta terça-feira (6) e a manhã de hoje (7),quatro suspeitos de participação na morte do PM (Policial Militar) César Augusto de Souza, 33 anos, assassinado no último dia 29. A investigação está à cargo do Setor de Homicídios da Delegacia Sede, em Mauá.

Um dos suspeitos é Márcio Luiz Lima da Silva, conhecido como Sula, preso pela Força Tática da PM, em Mauá. Segundo a ocorrência, Sula foi encontrado durante patrulhamento da equipe pela Rua Paulo Gomes, no Jardim Paranavaí. Na casa do criminoso a polícia encontrou drogas, R$ 2.000 em espécie, munições de calibre 38, cinco celulares e 133 folhas de contabilidade que indicam movimentação de cerca de dez milhões de reais.

Nesta manhã outros três suspeitos, cujos as identidades não foram divulgadas, foram detidos e encaminhados à Delegacia Sede.