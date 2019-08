CCSP explora representatividade de artistas negros em obras de terror

Luís Felipe Soares



A representatividade de personagens negros no universo do cinema de terror é o foco do novo projeto da agenda do Centro Cultural São Paulo (Rua Vergueiro, 1.000), na Capital. O espaço abre as portas, a partir de hoje, para receber sessões do Horror Noire, que explora como essas figuras são tratadas em filmes do gênero.

Todo o evento tem como base pesquisa norte-americana que diz que essas produções são abrangentes o bastante para que artistas negros ocupassem papel de relevância tanto aparecendo nas telas como trabalhando nos bastidores. Entre o acervo separado estão A Noite dos Mortos-Vivos (1968), Blacula, o Vampiro Negro (1972) e Corra! (2017). Na abertura, às 16h, quem entra em cartaz é O Mistério de Candyman (1992).<EM>

As sessões do Horror Noire ocorrem na Sala Lima Barreto, com entrada franca e limitada. A agenda completa e os horários estão no site do espaço cultural (www.ccsp.com.br).