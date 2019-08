Preta Gil faz homenagem ao ex, Otávio Muller: Uma das pessoas que mais amo na vida!

07/08/2019 | 16:11



Preta Gil é muito bem casada atualmente, no entanto, vários homens já passaram pela lista de amores da cantora. Otávio Müller, por exemplo, já teve um espaço especial no coração de Preta Gil, visto que antes dela se casar com Rodrigo Godoy, seu atual companheiro, o ator foi o primeiro marido de Preta!

Para dar parabéns ao ator no aniversário dele, no entanto, a cantora postou uma foto antiga dos dois e se declarou na legenda:

Hoje é aniversário do Otávio!!! Pai do meu filho, meu amigo desde a adolescência e diretor da minha peça!!! Sem dúvida nenhuma uma das pessoas que mais amo na vida, que mais me conhece. Sou sua fã número um desde quando te conheci. Você é um pai e avô incrível, um ator genial e um diretor brilhante!!! Parabéns vovô Tato, te amamos!.