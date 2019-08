Após causar na web com selinho em Natália Klein, Antônia Fontenelle brinca com a roteirista: Quer casar comigo?

07/08/2019 | 16:11



Se tem um adjetivo que define Antônia Fontenelle é ousada! Sempre que a atriz e apresentadora aparece, algo polêmico vem junto. E na noite da última terça-feira, dia 6, ela participou da premiações da industria pornô, o Prêmio Sexy Hot 2019, em São Paulo, e uma de suas atitudes deu o que falar na web.

Natália Klein, que comandava a premiação, surpreendeu a todos ao trocar um selinho com Fontenelle durante a apresentação. Isso porque Antônia apresentou a categoria Revelação do ano Hétero, o que fez com que as duas pudessem trocar o carinho.

A web, é claro, foi à loucura com a imagem. E isso foi motivo para que Fontenelle brincasse ainda mais. No Instagram, a loira postou a foto que perguntou se Nathália quer casar com ela, marcando a roteirista na publicação.

