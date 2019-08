Ivete Sangalo leva resposta sincerona de participante do The Voice Brasil: Por que não bateu então?

07/08/2019 | 16:10



O The Voice Brasil foi palco de um momento inusitado na última terça-feira, dia 6. Após a participante Ana Ruth cantar Sozinho, de Caetano Veloso, ela entrou para o time de Iza, que foi a única técnica que virou a cadeira aprovando a apresentação, e, em conversa com os quatro técnicos, Ivete Sangalo se declarou:

A gente está bem apaixonadinho por você, cê tá ligada, né?

Mulher, por que que tu não bateu então?, respondeu Ana Ruth na lata!

Ivete então se explicou:

Ô bicha, deixa eu te contar uma coisa, a coisa mais difícil do mundo é, no meio dessa batida de tantas vozes, ter o equilíbrio. Mas vou te falar, você sendo do time de Iza, você é do nosso time.

Sempre com a resposta certa na ponta da língua!