Mulheres comandam a máfia irlandesa em ‘Rainhas do Crime’

Luís Felipe Soares



08/08/2019 | 07:06



Um thriler de gângsteres no qual os homens ficam em segundo plano para mostrar que as mulheres são plenamente capazes de serem protagonistas desse tipo de cenário. Elas se veem obrigadas a realizar ações e tomar decisões cruciais o bastante para serem as Rainhas do Crime, longa-metragem que chega hoje ao circuito de cinema da região.

A história se passa nos anos 1970, em Nova York (Estados Unidos), e gira em torno de Kathy (Melissa McCarthy), Ruby (Tiffany Haddish) e Claire (Elisabeth Moss). Casadas com chefões da máfia irlandesa, veem os maridos sendo presos e precisam agir na medida em que começam a ter dificuldades. Ao mesmo tempo em que começam a surpreender todos a seu redor, também chamam a atenção de outros pontos da cidade. O filme é adaptação para as telonas de HQ da DC Comics e tem direção de Andrea Berloff.