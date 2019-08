Policiais da Força Tática do 6º BTM (Batalhão da Polícia Militar) prenderam por roubo, na noite desta terça-feira (6), João Nascimento e Cleocivan Santos -- ambos não tiveram as idades divulgadas, porém são maiores de idade -- no Ferrazópolis, em São Bernardo.

Por volta das 18h40, durante patrulhamento pela avenida General Barreto de Menezes, a equipe visualizou um carro, modelo Peugeot 208, de cor cinza, que constava no registro como produto de roubo ocorrido na tarde de ontem no Jardim Irajá. Ao darem sinal de parada o carro não cessou o movimento. Ao abordarem os criminosos levantaram que um deles já tinha sido preso por roubo e associação criminosa. Ambos confessaram o roubo do automóvel.

No carro encontraram ainda um celular que pertencia a proprietária do veículo. A ocorrência foi encaminhada ao 1º DP (Centro) de São Bernardo.