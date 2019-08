Polícia prende dois de três ladrões que cometeram série de assaltos violentos

A PM (Polícia Militar) prendeu, na noite desta terça-feira (6), dois de três ladrões que cometeram série de assaltos violentos em Santo André. Um vídeo de câmeras de segurança ajudou a equipe a localizar os criminosos Márcio Ferreira de Jesus, 39 anos, e um menor de idade, com 17, que não teve o nome divulgado. O terceiro integrante do grupo está foragido.

De acordo com a polícia eles realizaram quatro roubos somente na noite de ontem. Os dois homens foram encontrados na favela Sacadura Cabral, próximo aos prédios em que abandonaram os veículos levados. Com eles a polícia apreendeu dois carros roubados, além de celulares e bens de vítimas que reconheceram os ladrões -- eles não confessaram o crime.

Por volta das 22h, o grupo atacou de forma violenta um carro na Rua São Félix, na Vila Guiomar. Duas mulheres que estavam no veículo, sendo uma de 63 anos, foram arrancadas do veículos. Uma delas foi arremessada no chão e a outra levou uma coronhada na cabeça. Foi com essas imagens que a polícia conseguiu reconhecer os criminosos.

De acordo com a PM, Jesus já tinha passagem pela polícia por receptação e porte ilegal de arma. Ele foi preso em flagrante. O menor foi apreendido e deve ser encaminhado à Fundação Casa. As armas usadas nos assaltos não foram encontradas.

O caso foi registrado no 1º DP (Centro) de Santo André.