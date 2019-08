Após eliminação com direito a choro de Paola Carosella, Haila Santuá manda carta para a chef e diz: Crescer dói, faz parte

07/08/2019 | 15:11



A última eliminação do MasterChef Brasil fez muita gente chorar, até mesmo Paola Carosella, que se emocionou após Haila Santuá agradecer aos prantos toda a atenção que os chefs lhe deram. Mas não é só isso. Agora, a participante resolveu usar suas redes sociais para escrever uma carta aberta à Paola, falando de tudo o que aprendeu com a chef e jurada do reality show culinário da Band.

Com fotos em que aparece abraçada à Paola e chorando, ela escreveu:

Carta aberta para Paola Carosella: Querida Paola, pensei em te escrever... Não sei bem colocar em palavras a avalanche de sentimentos que você me fez descobrir dentro de mim. Muitos me julgarão mal cozinheira, chorona, infantil e outros adjetivos, mas tudo bem, são opiniões e eu respeito. Mas quando ouvi algumas críticas vindo de você, elas tocavam a minha alma, doer? Doeu! Mas crescer dói, faz parte... Sei que cheguei no programa com muitas falhas. De conhecimento e de maturidade, mas sei também que eu tinha uma coisa muito importante dentro de mim, que é a humildade com a qual fui ensinada, esse era o meu tesouro ali dentro e foi com ela que eu internalizei suas palavras e transformei as críticas em conselhos e sentia a sua vontade de ver o meu melhor. Então, OBRIGADA! Por todo amor e carinho que você teve por mim, me fez amadurecer a alma! Outro dia você disse que quando nasce um filho, também nasce uma mãe. Espero que sua linda filha tenha muito orgulho de você, porque ela "gerou" uma mãe extraordinária. "Mãos de ferro com luvas de seda." Gratidão.

Bonitas palavras, não? Até o momento da publicação desta matéria, no entanto, Paola ainda não havia respondido publicamente a cozinheira.