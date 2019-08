Luisa Sonza abre o jogo sobre família, vida sexual e revela música sobre masturbação!

07/08/2019 | 15:11



Luisa Sonza lançou em junho deste ano o álbum Pandora, que contém oito faixas, sendo sete destas de sua autoria. Em um bate-papo no podcast Faixa a Faixa Deezer, a cantora explicou um pouco mais sobre as músicas, revelando detalhes inusitados sobre cada uma e deixando claro que não liga para tabus.

Ao falar sobre sua inspiração, Luisa contou que ela tentou explorar um território que vai contra ao estereótipo da fragilidade feminina. Dessa forma, na faixa Fazendo Assim, ela conta que quis passar justamente uma imagem de uma mulher forte e sem receios.

- Quis propor isso e acho que tem muito a ver comigo, como artista e como pessoa. Eu sou muito assim: parto para cima, não só no sentido sexual, mas também no sentido da vida. Tenho preguiça de esperar ou de ser a coitadinha do rolê. Aliás, tenho um pouco de preguiça de ser a menininha. Acho que a gente tem que partir para cima. Nessa música falo sobre isso, não só no sentido sensual, mas passando um pouco para o outro lado que é esse: Pô, eu sou uma mulher foda e acabou. Se eu quero pegar você eu pego e não estou nem aí, explica.

Luisa também revelou que a vida de artista às vezes faz com que ela e o marido Whindersson Nunes fiquem longe, e foi por isso que surgiu a inspiração para compor Saudades da Gente.

- Foi inspirada nisso. Que meu corpo quer mais e, na verdade, é uma música sobre masturbação. Porque ela [a mulher da música] está pensando no cara, e está longe, só que o corpo dela quer mais. Por isso é uma música muito sensual, uma das mais sensuais do álbum.

Mas, a cantora não falou somente de coisas picantes. Pandora também contém traços de sua família, principalmente de sua mãe, e de suas raízes. Para a cantora, as oito faixas do álbum, que é fechado por Apenas Eu, são um reflexo das diferentes Luisas:

- O álbum Pandora é essa questão de sair da caixa, ter músicas diversas. Elas são muito diferentes entre si, mas em nenhum momento eu deixo de ser eu nelas. Cada um com uma referência diferente, todas têm tudo de mim. São todas essas Luisas fora da caixa que se espalharam por aí e fizeram o álbum, finaliza.