07/08/2019 | 15:10



Rihanna brilhou no Carnaval de Barbados, na segunda-feira, dia 5. Ela apareceu no Crop Over Festival com um look incrível: um vestido repleto de penas rosas enormes. Com sombra verde, penteado com nozinhos e sapatos a prova-d'água, ela reinou absoluta! O vestido é do estilista David Laport, e os sapatos da Midnight00.

Para completar o look ela escolheu óculos de sol Gucci de 815 libras, algo como quatro mil reais.

A cantora já frequenta o festival há anos, e, a cada edição, se supera nos looks.