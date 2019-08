Saída de dólar supera entrada em US$ 2,194 bi no ano até 2 de agosto, diz BC

07/08/2019 | 14:18



O fluxo cambial do ano até 2 de agosto (última sexta-feira) está negativo em US$ 2,194 bilhões, informou nesta quarta-feira, 7, o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era positivo em US$ 29,184 bilhões.

No acumulado do ano até 2 de agosto, a saída líquida de dólares pelo canal financeiro foi de US$ 12,926 bilhões. Este resultado é fruto de aportes no valor de US$ 331,684 bilhões e de envios no total de US$ 344,610 bilhões.

O segmento reúne investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo anual acumulado ficou positivo em US$ 10,733 bilhões, com importações de US$ 99,228 bilhões e exportações de US$ 109,961 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 19,612 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 28,820 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 61,528 bilhões em outras entradas.

Semana

O fluxo cambial da semana passada (de 29 de julho a 2 de agosto) ficou positivo em US$ 2,563 bilhões, informou o Banco Central.

No período, houve entrada líquida pelo canal financeiro de US$ 628 milhões, resultado de aportes no valor de US$ 11,882 bilhões e de envios no total de US$ 11,254 bilhões.

No comércio exterior, o saldo ficou positivo em US$ 1,935 bilhão no período, com importações de US$ 3,836 bilhões e exportações de US$ 5,770 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 526 milhões em ACC, US$ 1,876 bilhão em PA e US$ 3,369 bilhões em outras entradas.