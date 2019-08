Clássicos da Volkswagen do Brasil são exibidos em evento na Alemanha

Da Redação, com assessoria



07/08/2019 | 14:18

Clássicos da Volkswagen do Braisl, os modelos SP2, Brasília e Kombi Last Edition foram exibidos na 14ª edição do Schloss Dyck Classic Days. Com o lema “Feito no Brasil – Born local”, a exposição foi realizada no último final de semana, na Alemanha. Dessa forma, o público europeu pôde ter contato com os veículos que ajudaram a construir a marca no Brasil.

“Essa é uma excelente oportunidade para mostrarmos aos visitantes do Classic Days modelos exclusivos feitos somente no Brasil. São veículos especialmente selecionados do nosso museu, o ZeitHaus, na Autostadt”, afirmou Roland Clement, CEO da Autostadt, a Cidade do Automóvel do Grupo Volkswagen, em Wolfsburg. O ZeitHaus é o museu de automóvel mais visitado da Alemanha.

Clássicos da Volkswagen do Brasil na Alemanha

No Schloss Dyck Classic Days, o estande da Autostadt, decorado de verde e amarelo em homenagem ao Brasil, destacou os modelos Volkswagen SP2 (1976), Brasilia (1980) e a primeira das 1.200 Kombi Last Edition (2013) produzidas na edição final. Além disso, para mostrar a versatilidade do conjunto mecânico e do chassi do Fusca, o estande também expôs um Gurgel X-12 (1978), um dos muitos modelos derivados do besouro produzidos nos anos 70 e 80 no País.

A exposição com os modelos brasileiros já está confirmada também para outros importantes eventos de clássicos na Alemanha. O Sachsen Classic, entre os dias 22 a 24 de agosto, vai percorrer diversas estradas entre as cidades de Leipzig e Dresden. Já o rali Hamburgo-Berlim vai ligar as duas maiores cidades da Alemanha, de 29 a 31 de agosto. Durante o rali, cerca de 180 carros clássicos estarão em exposição na Autostadt, em Wolfsburg.

