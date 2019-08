Mel Maia é vista aos beijos com jogador de futebol e mãe entrega: Um rolo

07/08/2019 | 13:11



Mel Maia marcou presença no show de Nego do Borel que rolou na última terça-feira, dia 6! Além de chamar a atenção pelo look escolhido, a atriz de 17 anos de idade posou ao lado de João Pedro, jogador de futebol do Fluminense, também de 17 anos. Apesar de serem clicados juntos, o colunista Leo Dias informa que rolou algo a mais, já que ambos foram flagrados aos beijos!

A atriz de A Dona do Pedaço terminou recentemente o seu namoro com Erick Andreas e agora está conhecendo melhor o atleta, que inclusive foi vendido para um clube inglês, e passará a jogar futebol fora do Brasil, em 2020.

Ao ser questionada sobre um possível relacionamento, Mel Maia desconversou, mas a mãe da atriz, que estava presente no evento, informou que é apenas um rolo:

- Os dois ainda são crianças, disse.

De acordo com sites esportivos, João Pedro vale cerca de 18 milhões e 500 mil euros, aproximadamente 82 milhões de reais. Ele foi vendido para o clube inglês Watford por cerca de dois milhões e 500 mil euros, algo em torno de 11 milhões de reais.