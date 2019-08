Pai de Anitta questiona Pedro Scooby sobre ser bom de cama e os dois conversam sobre viagra natural

07/08/2019 | 13:11



O pai de Anitta, Mauro Machado, recentemente chamou a atenção ao dar uma declaração sobre o relacionamento da cantora com Pedro Scooby. Em seu Instagram, ele disse que a filha deixou de administrar sua carreira, pois o surfista é bom de cama e, é claro, a web surtou.

Agora, segundo a colunista Fábia Oliveira, ele, que é conhecido como Painitto, voltou a falar sobre o assunto na noite da última terça-feira, dia 6. Ao fazer uma transmissão ao vivo com Scooby, o mais velho quis saber o que o genro achou de sua declaração.

- Você não ficou chateado por que eu disse que tu é bom de cama, né?!, perguntou. O surfista então respondeu que estava tudo bem e em seguida, ele aproveitou o rumo da conversa para revelar que, segundo ele, semente de melancia é um viagra natural.

Além disso, o pai de Anitta também comentou a ida do casal à Los Angeles, Estados Unidos.

- E vocês estão indo para Los Angeles, né?! Tô chateado que vou passar o domingo do Dia dos Pais longe dos meus filhos. Acho que vou pegar um voo pra Los Angeles também, disse.

A cantora, que estava em turnê pela Europa, irá se apresentar na Califórnia, no dia 10 de agosto. Na mesma época, Scooby estará com os filhos no local e a especulação a respeito do encontro da cantora com as crianças está grande.