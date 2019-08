Matthew Perry, de Friends, estaria irreconhecível e morando em um hotel caro: - Matt precisa de ajuda

07/08/2019 | 13:11



Matthew Perry, famoso por ter interpretado o personagem Chandler Bing da série Friends, vem surpreendendo a imprensa internacional com seu estilo de vida. Segundo informações do site Radar Online, o ator estaria morando em um hotel que cobra sete mil dólares por noite, cerca de 27 mil reais, e estaria abusando de bebidas alcoólicas em sua estadia.

- Ele não gosta de ser incomodado e frequenta áreas privadas do hotel, onde só hóspedes VIPS são permitidos. Ele pede alguns drinks fortes. Quase ninguém o reconhece porque ele está uma bagunça comparado ao que as pessoas se lembram. Ele guarda tudo para si mesmo e mal deixa o seu quarto antes do dia escurecer, exceto se ele for fumar um cigarro ou ir ao hospital, contou uma fonte.

O informante ainda declarou que Matthew não parece estar muito bem.

- Ele basicamente fica em seu quarto. Quando eu o vi, ele parecia fora de si e doente. Ele vem morando no hotel há tanto tempo que até comprou uma TV grande para colocar no quarto.

Amigos próximos do artista estariam preocupados com a postura de Matthew.

- Matt precisa de ajuda. Esperamos que ele a consiga - ou não estará aqui por muito tempo.

Complicado, não é?