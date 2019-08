Da Redação



07/08/2019 | 13:18

De acordo com a empresa de segurança Fortinet, no segundo trimestre de 2019, foram realizadas no Brasil cerca de 15 bilhões de tentativas de ciberataques. Muitas ameaças tentaram se aproveitar de sistemas desatualizados ou pouco investimento em segurança por parte dos alvos.

Veja, a seguir, o infográfico em parceria do 33Giga e da Fortinet que mostra como foi o panorama de ataques no País entre os meses de abril e de junho deste ano.