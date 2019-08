Os desafios culturais e sociais na transformação digital

Da Redação



07/08/2019 | 13:18

*Por Enio Klein

Em meio a conceitos como aprendizado de máquinas, inteligência artificial, plataformas, carros autônomos, entre outros tantos, a tecnologia é vista como caminho crítico para a evolução do trabalho, das empresas e da própria sociedade.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

A transformação digital é um conceito que integra tecnologia, mas também infraestrutura e cultura. Seja no âmbito das organizações, seja na perspectiva da sociedade e dos locais onde ela vive.

É uma jornada que já começou, sem volta. Segui-la não é, contudo, nada trivial, se o foco é somente na evolução tecnológica, descolada das questões culturais, das reais necessidades da sociedade ou empresa e da sua maturidade em termos de acesso à infraestrutura de qualidade.

Podemos discutir a transformação digital em termos globais, em como ela se desenvolve nos países ricos e mais desenvolvidos ou em como aplica-la em países como o nosso. Com enormes contrastes culturais, sociais e econômicos.

Edmar Bacha mencionou em texto de 1974, “O Rei da Belíndia”, que o regime militar estava criando um país dividido entre os que moravam em condições similares à Bélgica e aqueles que tinham o padrão de vida da Índia.

Trazendo para os dias atuais, guardadas as proporções devidas, será que não estamos, em nossas discussões sobre a transformação digital, criando condições para aprofundar contrastes em nosso país?

Por exemplo: na medida em que discutimos a inexorabilidade e as vantagens dos carros autônomos, mas não colocamos na mesa sob quais condições – culturais e infraestrutura – eles funcionariam como esperado ou não estamos favorecendo a criação de ilhas tecnológicas e guetos de atraso?

No contexto das empresas e do trabalho, quando falamos em um futuro onde possivelmente as pessoas irão ser substituídas por robôs, mas não em como prepara-las e educa-las para superar esses desafios e para essa transição, não estamos criando condições para a formação de castas profissionais (tecnológicas ou não) ou potencializando abismos que poderão se tornar intransponíveis?

Inovação e tecnologia são e serão, sem dúvida, protagonistas no processo de mudança que irão transformar empresas em organizações rentáveis, enquanto promove mobilidade, conforto, qualidade de vida e inclusão para as pessoas.

Não se trata de um ideal utópico, mas de um propósito tangível e um objetivo a alcançar nesta jornada. É preciso tomar cuidado, contudo, com o canto da sereia do oportunismo, tão comum em nosso país quando grandes transformações estão por acontecer e tratar o assunto de forma séria e realmente comprometida com o futuro das pessoas. É essa nossa obrigação como consultores e formadores de opinião.

*Enio Klein é CEO da Doxa Advisers; Professor de Pós-Graduação na Business School SP; Especialista em Transformação Digital