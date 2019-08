Diretoria do Milan anuncia a contratação do zagueiro Léo Duarte, ex-Flamengo

07/08/2019 | 12:56



Depois de passar uma semana na Itália para resolver as últimas pendências burocráticas e realizar os exames médicos necessários, o zagueiro Léo Duarte foi anunciado nesta quarta-feira como novo jogador do Milan. Contratado junto ao Flamengo, o jogador de 23 anos assinou um contrato válido por cinco temporadas, até 2024, com o clube de Milão.

"Primeiro Rubro-Negro. Agora Rossonero. Bem-vindo, Léo", escreveu em português o time italiano em sua conta no Twitter. Léo Duarte foi adquirido pelo Milan por 11 milhões de euros (aproximadamente R$ 49 milhões, na cotação atual), sendo que o Flamengo ficará com 70% (R$ 34,46 milhões), e tornou-se o sexto brasileiro mais caro da história do time. Ele fará parceria com o meia Lucas Paquetá, outro jogador revelado pela equipe carioca que está em Milão desde o ano passado.

Na Itália, Léo Duarte terá a concorrência do argentino Mateo Musacchio e do italiano Alessio Romagnoli, hoje titulares no time de Milão. Mattia Caldara está lesionado, mas costumava iniciar as partidas entre os titulares do ex-técnico Gennaro Gattuso. Hoje o Milan tem Marco Giampaolo, contratado junto à Sampdoria, como treinador.

Na semana passada, Léo Duarte, cria das categorias de base do Flamengo, já havia se despedido da torcida rubro-negro através das redes sociais.

"Gostaria de agradecer ao Flamengo por esses cinco anos maravilhosos. O Flamengo me formou como jogador e como pessoa. Cheguei ao Ninho (do Urubu) ainda menino, repleto de sonhos, e agora saio homem, tendo a honra de ter vestido a camisa do clube de maior torcida do Brasil e jogado quase 100 partidas profissionalmente. Muito obrigado a todos que estiveram ao meu lado nesse período: torcida, diretoria, comissão técnica, funcionários e jogadores. Nada seria possível se não fossem vocês. Obrigado, Flamengo. Obrigado, Nação!", escreveu na última sexta-feira.

Léo Duarte é a sexta contratação do Milan para esta temporada. O clube rubro-negro também acertou com o lateral-esquerdo francês Theo Hernández, os meias Ismael Bennacer (argelino), Rade Krunic (bósnio) e Franck Yannick Kessié (marfinense), além do atacante português Rafael Leão. Ao todo, o clube já gastou 109 milhões de euros (R$ 488,50 milhões) em reforços.