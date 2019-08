'Agora, estamos no topo', diz Trump sobre disputa comercial com a China

07/08/2019 | 11:36



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que, agora, o seu país está "no topo" da disputa comercial com a China, agravada aceleradamente desde que ele anunciou que imporia, a partir de 1º de setembro, uma tarifa de 10% sobre US$ 300 bilhões em importações chinesas que ainda não foram alvo de cobranças punitivas.

Apesar de todos os comunicados de Pequim rechaçando "firmemente" esta rotulagem pelo Departamento do Tesouro dos EUA, Trump alegou que o país asiático teria "admitido" ser um "manipulador cambial", e disse a repórteres na Casa Branca: "Vou te contar uma coisa: a China realmente quer fazer um acordo."

Como em diversas outras ocasiões, o republicano comentou que a economia chinesa "não está indo bem" e empresas estão "saindo de lá".