Irmão de Ludmilla defende namoro da cantora com Brunna Gonçalves: - Deixa ela viver!

07/08/2019 | 11:11



Após ganhar o Show dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão, Ludmilla foi surpreendida com o Arquivo Confidencial, em que ouviu depoimentos emocionantes de sua namorada, Brunna Gonçalves, e de sua mãe, Silvana Oliveira. Agora, foi revelada outra declaração, dessa vez do irmão mais novo da cantora, Yuri, de 12 anos de idade!

No vídeo, o menino elogia bastante Lud e, de quebra, defende o namoro dela com Brunna:

- Ela para mim é uma irmã muito perfeita, ela nunca me tira do sério, ela é sempre minha amiga. Eu tenho muito o que agradecer pra ela, que ela é uma irmã maravilhosa, que eu amo muito ela, que eu adoro ela, muito. Pessoas vêm me falar do namoro dela. Eu realmente acho Brumilla [nome que os fãs colocaram no casal] lindo. Eu não acho que alguém deveria ficar se metendo falando as coisas, deixa ela viver! Foi o que ela escolheu e vai continuar sendo assim.

Ao fim do vídeo, Lud se derrete pelo irmãozinho:

- Meu irmão é muito a minha fofura! Eu fico passada como ele tá crescendo muito, ele tá ficando muito grande. Ele é muito inteligente, ele me surpreende demais.

Muito amor!

Silvana, que postou o vídeo, ainda escreveu o seguinte na legenda:

Quando eu me deparo com esse depoimento eu me acabo em lágrimas, pois é uma sensação de dever cumprido. Sim, dever cumprido, pois o meu filho só tem 12 anos e já aprendeu a respeitar a opinião do próximo. O preconceito pode até existir, mas não dentro ma minha casa... obrigada, Deus, por todos os filhos que me deste!!