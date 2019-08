Gisele Bündchen e Tom Brady colocam mansão à venda por 156 milhões de reais

07/08/2019 | 11:10



Mudanças estão prestes a acontecer na vida de Gisele Bündchen e sua família! De acordo com o New York Post, a modelo e o marido, o jogador de futebol americano Tom Brady, colocaram a mansão onde vivem nos Estados Unidos à venda.

O casal pede a quantia de 39,5 milhões de dólares, cerca de 156 milhões de reais, pela propriedade próxima a Boston. A mansão, que tem cerca de 10 mil metros quadrados e foi construída em um terreno de cinco hectares, possui cinco quartos, sete banheiros, salas de jogos, adega, spa, além de uma casa de hóspedes e um estúdio de ioga.

Eles estariam planejando morar mais próximo a Nova York agora que o jogador renovou seu contrato por mais dois anos com o New England Patriots, time da NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos. Por enquanto, nenhum local foi definido.

Além disso, em entrevista à revista Men's Health, da qual é capa no mês de setembro, Tom Brady falou sobre as diferenças nas criações que ele e Gisele tiveram, o que lhe ajudou a amadurecer como pessoa. O fato da beldade ter morando em vários lugares diferentes foi citado como exemplo:

- A vida de Gisele tem sido muito pouco tradicional. Ela saiu de casa aos 14, morou no Japão aos 16 em uma era sem telefones celulares. Ela morava em Nova York aos 17 anos sem falar inglês. Em sua mente, não há limites. Por que você não pode fazer isso? Por que você tem que ir para a escola? Por que você não pode simplesmente sair e morar em um país diferente? Na realidade dela, você pode. Vindo do meu, foi muito diferente. Isso é que você faz: Vai para o ensino fundamental, depois ensino médio e vai para a faculdade. Em sua mente, por que você tem que fazer alguma dessas coisas? E sabe, ela está certa. Eu sou o único que tem que ir, você está certo. E isso me ajudou a crescer.

Ele também falou sobre a personalidade dos filhos:

- Jack é exatamente como eu, ele internaliza muitas coisas. Benny fala tudo o que sente. Vivi, ela não se importa. Eles serão eles mesmos, não o que você espera que eles sejam. Jack ama esportes. Ele quer dar tudo de si, nunca quer desapontar o pai. Esse era eu. Eu acordava cedo nos finais de semana para fazer coisas com meu pai. É por esse momento que eu não fui à muitas festas. Se meu pai queria jogar golge, eu queria estar lá com ele. Se eu peresse alguma dessas coisas, me deixaria arrasado, finalizou.