Renault lança série limitada do Duster em parceria com a GoPro

Leo Alves



07/08/2019 | 11:18

A Renault anunciou uma nova série limitada do Duster nesta semana. Criada em parceria com a GoPro, ela recebe alguns detalhes de estilo diferenciados, além do modelo Hero 7 Black da empresa de câmeras. A edição especial pode ser equipada com os motores 1.6 e câmbio CVT ou 2.0 e tração 4×4.

Novidades série limitada do Duster

Como diferencial, a série é equipada com barras de teto na cor preta, kit alargadores de para-lamas, e proteção do para-choque frontal com faróis de longo alcance nas duas motorizações. A mais potente, entretanto, também recebe rodas de liga leve diamantadas.

Um suporte para a Hero 7 Black também foi adicionado no interior do Duster GoPro. Além desses itens, a série conta com o Media Evolution, central multimídia com Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth e câmera de ré.

Preços

Duster GoPro 1.6 CVT – R$ 81.890;

– R$ 81.890; Duster GoPro 2.0 4×4 – R$ 85.790;

Foto: Divulgação Renault Duster GoPro