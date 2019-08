Viagem de final de semana: sugestões de roteiros de 3 dias

Redação



07/08/2019 | 11:18

Programar uma viagem de final de semana não é uma tarefa tão simples. Enquanto alguns pensam em aproveitar os dias de folga para descansar, outros já querem conhecer novos lugares no Brasil. Pensando nisso, Pepe Fiamoncini, influenciador digital, viajante e esportista em tempo integral, separou algumas dicas para aproveitar um pequeno período de três dias e se aventurar em estados brasileiros.

Viagem de final de semana

Carrancas (MG) – Partindo de Belo Horizonte

A cerca de 286 quilômetros de Belo Horizonte, em Minas Gerais, está a cidade de Carrancas, que é conhecida por suas mais de 70 cachoeiras, pelo fácil acesso e por possuir poços ideais para banho. O município foi fundado em meio ao ciclo do ouro e hoje faz parte da Estrada Real.

Carrancas é uma cidade que possibilita passeios de bike ou caminhadas pela área verde. Em um roteiro de três dias é possível apreciar o melhor da culinária mineira e visitar alguns complexos de cachoeiras, como Fumaça, Zilda e Vargem Grande. A cidade ainda é muito acolhedora e traz opções de turismo rural e contemplativo.

Prudentópolis (PR) – Partindo de Curitiba

O Paraná abriga duas das maiores cachoeiras do Brasil: São Francisco e São Sebastião, em Prudentópolis. O destino, que é bem peculiar e pouco conhecido, fica a apenas a 204 km de Curitiba (PR).

As cachoeiras ficam no Parque Municipal São Francisco da Esperança e têm quedas que variam de 80 a quase 200 metros de altura. Em três dias de roteiro, vale fazer trilha, visitar as atrações aquáticas e aproveitar o clima de interior da cidade.

Bonito (PE) – Partindo de Recife

Quem acha que Pernambuco só tem praia não conhece a cidade de Bonito, que aposta no ecoturismo. Localizada a apenas 140 km de Recife, ela é famosa pelas cachoeiras.

Aproveitando a alta temperatura do Pernambuco, vale a pena usar esse roteiro de três dias para acampar e conhecer o Poço Dantas e até mesmo a cachoeira Véu da Noiva, que tem opção de rapel para os mais aventureiros.

Ainda na cidade, os turistas têm a opção de fazer tirolesa, caminhada e trilhas. Não deixe de visitar a Cachoeira Barra Azul e a Pedra Redonda.

Presidente Figueiredo (AM) – Partindo de Manaus

A 128 km de Manaus, o contato com a natureza vai garantir uma viagem deliciosa nesses três dias. Em um dos principais destinos de ecoturismo próximo à capital amazonense, o ideal é aproveitar para ter um contato com a selva, já que o local faz parte da Floresta Amazônica.

O viajante pode aproveitar banhos nas quedas d’água, além de visitar grutas e cavernas. As mais famosas são a caverna Maroaga e a gruta da Judeia.

Cachoeira do Berro D´Água, Cachoeira dos Pássaros, Parque do Urubuí e Complexo Turístico Iracema Falls também valem a visita.

Alto Paraíso (GO) – Partindo de Brasília

Conhecida por ser a porta de entrada da Chapada dos Veadeiros, Alto Paraíso é uma cidade mística e especial, principalmente pela energia e natureza que a cerca. Ela fica a apenas 240 km de Brasília.

Reserve um tempo para ir às cachoeiras Loquinhas, Almécegas, São Bento, Anjos e Arcanjos, Cristais e Poço Encantado. Com tantas opções de atrativos, talvez não seja possível fazer tudo em um período de três dias, mas os turistas vão conseguir aproveitar o que a cidade tem de melhor. Além disso, a região conta com muitas trilhas com paisagens deslumbrantes e a prática de esportes como tirolesa e rapel também são bem-vindas.

Capitais dos estados brasileiros

Rio de Janeiro e São Paulo são algumas das cidades mais visitadas por turistas no País. Quem deseja sair desta ponte aérea e curtir outros lugares pode explorar as capitais dos estados brasileiros. No total, são 26 cidades, além do Distrito Federal.