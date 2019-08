Lugares para aproveitar o Dia dos Pais sem filas

Redação



Nesta época do ano é bastante comum ver as famílias quebrando a cabeça para escolher quais são os melhores lugares para aproveitar o Dia dos Pais. Quem quer fugir de filas e preparar uma programação para lá de bacana pode se inspirar nas sugestões abaixo, que ficam próximas à capital paulista.

Lugares para aproveitar o Dia dos Pais

Botanique Hotel & Spa – Restaurante Mina

O Botanique Hotel & Spa fica localizado no Triângulo das Serras, em São Paulo, confluência entre Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí e Campos do Jordão. O restaurante do local, chamado Mina, tem em sua criação um ambiente que combina sol, árvores, ervas e as montanhas da Mantiqueira. Tudo isso resulta em uma cozinha criativa, comandada pelo chef Gabriel Broide, que utiliza insumos e aromas evocativos e específicos do Brasil, colhidos das 350 hortas plantadas em torno do hotel.

O menu brasileiro moderno e contemporâneo do restaurante Mina, dispõe de seleta carta com vinhos originados de pequenas vinícolas de alta qualidade do Brasil, além de clássicos rótulos internacionais. O almoço no Dia dos Pais terá consumação mínima de R$ 180 por pessoa.

Fazenda Capoava

Fora da capital paulista, a Fazenda Capoava, em Itu (SP) é ideal para quem quer fugir do agito e curtir o delicioso clima interiorano para relaxar e se divertir. A comida é o diferencial do hotel. Baseada na culinária brasileira, com toda a influência dos povos que aqui aportaram, ela é fruto de um trabalho de pesquisa e resgate da história da culinária de nosso país.

Para aproveitar melhor a data, a Fazenda disponibiliza o sistema de Day Use: Das 9h às 16h, que inclui almoço, recreação para crianças a partir de 3 anos, utilização de um Chalé como apoio e direito a usufruir das piscinas, saunas, quadras de vôlei e mini campo de futebol.

Bebidas, passeios e outros extras são cobrados a parte. O valor é de R$ 260 por adulto e R$ 180 para crianças de 3 a 10 anos. Pequenos de até 2 anos ganham cortesia.

Durante todo o mês de agosto, o local conta com uma condição bem especial, que dá 15% de desconto para o fechamento de duas diárias (sexta a domingo) e cortesia de até duas crianças de até 10 anos por chalé.

Grande Hotel Senac – Restaurante Engenho das Águas

A 184 km de São Paulo, o Grande Hotel São Pedro acrescenta luxo e sofisticação ao cenário tranquilo e relaxante da estância hidromineral de Águas de São Pedro. Com arquitetura Art Déco, rodeado por bosques e jardins projetados ao glamour da década de 1940, o hotel oferece uma infraestrutura completa para quem viaja a lazer ou a trabalho.

Sofisticação é a palavra responsável para traduzir o Restaurante Engenho das Águas. Em ambiente reservado ao som de piano, chef e sommelier trabalham em harmonia, proporcionando experiências gastronômicas personalizadas.

