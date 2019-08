Ariana Grande se apresenta de surpresa em show de Barbra Streisand

07/08/2019 | 10:11



Para tudo que tem talento demais no palco! Duas divas cantando juntas, uma das gerações mais recentes e outra das mais antigas, é tudo o que precisa para fazer qualquer um pirar. Foi exatamente isso o que aconteceu quando Ariana Grande se apresentou de surpresa no show de Barbra Streisand na noite da última terça-feira, dia 6, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Ninguém estava esperando por este dueto e as duas cantaram juntas a música No More Tears (Enough is Enough), que Barbra canta originalmente com Donna Summer.

A veterana estava se apresentado sozinha quando, inesperadamente, Ariana entrou no palco e começou a soltar sua voz com a musa As duas cantaram a música e no final a voz de Dangerous Woman agradeceu pela oportunidade e disse que iria passar mal de tão animada que estava. Após o show, Barbra postou uma foto das duas, agradeceu a cantora pop e disse que o segredo tinha sido finalmente revelado. Nos comentários, Ariana escreveu:

Eu estou soluçando. Eu te amo tanto. Eu não consigo superar isso, é a experiência mais amada e especial de todas. Obrigada.

Depois, a diva pop também postou a foto das duas em seu Instagram e disse que irá valorizar esse momento para sempre. Que fofa!

Para cantar, Ariana escolheu um look preto, combinando com o de Barbra. O cabelo da musa teen estava preso em um rabo de cavalo, como ela geralmente usa.