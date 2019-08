Kylie Jenner embarca com vestido de noiva em jatinho particular e levanta suspeitas de casamento

07/08/2019 | 10:11



Kylie Jenner levantou suspeitas de que pode se casar com Travis Scott em breve, mas de acordo com o TMZ, nem tudo o que parece é! Na última terça-feira, dia 6, a empresária, que irá celebrar 22 anos de idade no dia 10 de agosto, embarcou em seu jatinho particular com uma bagagem de mão para lá de interessante: um vestido de noiva.

A foto, claro, viralizou na internet e já deixou muita gente pensando que a peça poderia ser usada para ela e Travis Scott oficializarem a união. No entanto, fontes alegaram ao site que Kylie não irá se casar com o pai de sua filha, Stormi, por enquanto.

Kylie está indo para a Itália comemorar seu aniversário, que irá acontecer a bordo de um iate. Ela embarcou no avião com Travis, Stormi, Kris Jenner, Scott Disick, Sofia Richie, Corey Gamble, sua assistente Victoria, e suas amigas Stassi Karanikolaou e Yris Palmer. Caitlyn Jenner não estava presente, assim como as irmãs do clã, Kim, Kourtney, Khloé e Kendall.

Acredita-se que Kourtney será a única a marcar presença na festa de aniversário da irmã, já que ela está pela Europa de férias. Por causa da ausência das demais irmãs, fontes acreditam que a viagem não contará com casamento, sendo apenas para celebrar mais um aniversário da empresária. Na segunda-feira, dia 5, Travis já havia adiantando que as comemorações serão em grande estilo, já que ele surpreendeu a amada com um jardim de petálas de rosas, cobrindo toda a mansão onde moram.

Estamos apenas começando, escreveu o rapper.