Chris Hemsworth faz pausa na carreira para cuidar da esposa e filhos

Chris Hemsworth confessou que está cansado da rotina puxada de Hollywood e anunciou que fará uma pausa na carreira para cuidar mais da família.

A declaração foi dada ao podcast Men's Health Strenght Sessions na segunda-feira, 5. "Estou em casa agora, tirando os próximos seis meses para passar mais tempo com as crianças e minha esposa. Só vou fazer merendas e levar e buscar na escola, planeja.

Hemsworth e a esposa Elsa Pataky compraram uma mansão em 2014 avaliada em US$ 8 milhões (aproximadamente 30 milhões de reais). O imóvel só foi finalizado agora, mas ainda necessita de algumas pequenas reformas. Por isso, o ator não descarta ficar descansando por mais tempo. " Talvez eu tenha que estender essas férias por mais 12 meses apenas para estar lá quando ela (mansão) estiver finalizada", ironizou.

Provando que é gente como a gente, o ator admite que sentiu um certo receio após a coletiva de imprensa para a divulgação de Vingadores, em abril. "Eu pensei: 'Oh, e agora? Estou desempregado, o que vem depois?'. E então refleti: Não, esse é o problema. Se você continuar olhando para frente e não se divertir agora, então você vai sentir falta disso", contou.

Chris Hemsworth desabafa que tem trabalhado muito nos últimos anos e garante que, após o ano sabático, estará aberto para novos projetos: "Quero continuar crescendo e estou ansioso para fazer um drama em algum momento, além de algumas coisas mais simples. Comédia é fantástica. Há muita improvisação".

Sempre que pode, o ator compartilha nas redes sociais alguns momentos de diversão com as crianças.

Elsa também tem publicado mais momentos em família no perfil oficial dela no Instagram. "Papai voltou", escreveu na legenda da foto de Chris com os filhos.