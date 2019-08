Juíza autoriza transferência do ex-presidente Lula para São Paulo

A juíza Carolina Lebbos autorizou, na manhã desta quarta-feira (7), a transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que está preso na sede da PF (Polícia Federal) em Curitiba, no Paraná, para o sistema prisional de São Paulo. O petista cumpre pena desde abril do ano passado, após ser condenado pela Operação Lava Jato por conta do triplex no Guarujá, no Litoral Paulista.

A decisão foi publicada no sistema da Justiça Federal às 8h46 desta manhã. No texto, a juíza diz que caberá à Justiça de São Paulo determinar o presídio que Lula deve terminar de cumprir a pena -- determinada em 8 anos e 10 meses. Até o momento, o ex-presidente completou 1 ano e 4 meses de encarceramento. A data da transferência ainda não foi determinada.

De acordo com as informações divulgadas, a transferência foi solicitada pela Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná, que justifica a medida como forma de minimizar demandas apresentadas diariamente à corporação e instituições envolvidas com o caso. O texto afirma que, com Lula em São Paulo, os gastos diminuiriam e podem devolver tranquilidade e livre circulação para moradores da região que precisam dos serviços da PF.

(mais informações em breve)