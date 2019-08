5 dicas de audiolivros que não podem sair dos seus ouvidos

Da Redação, com assessoria



Em um momento no qual a tecnologia está cada vez mais em expansão, a falta de tempo não é mais desculpa para ter acesso a obras literárias. Hoje, é possível ir à academia e escutar um livro em apenas um clique no aplicativo. Ou até mesmo preparar o jantar e estar por dentro daquela trilogia que ficou presa na estante do escritório há alguns anos.

Pensando nisso, a Auti Books, plataforma de venda de audiolivros, selecionou cinco livros que podem ser desfrutados em qualquer momento. Confira a seleção e descubra a obra ideal para você!

Sucesso da categoria de autoajuda, é ideal para ser escutado enquanto se está à mercê do trânsito. A obra produzida por Brené Brown revela as percepções desencadeadas ao longo da trajetória de cada indivíduo, como o medo, angústia e decepções, e revela estratégias e descobertas bem-sucedidas para viver e se relacionar da melhor forma. A autora define, em pouco mais de oito horas de audiobook, que vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza, mas a melhor definição de coragem.

Uma das obras mais vendidas do Brasil em 2018, faz você mergulhar no processo de conhecimento sobre o seu eu interior com uma boa pitada de descontração. Há quem diga que o livro de Mark Manson é um ‘tapa na cara’ por sua abordagem franca e inteligente dos paradoxos da vida, mas, além disso, é uma verdadeira crítica de como aceitamos os nossos limites e como podemos amá-los ligando o f*da-se.

De forma clara e concisa, este audiobook traz assuntos reflexivos a respeito do machismo, da repressão e do controle da sexualidade. Como crítica ao século XX, Umberto Eco retrata as possíveis características dessa ideologia, trazendo à memória análises importantes para a sociedade.

Se você tem curiosidade em entender por que fazemos o que fazemos e como os hábitos impactam tanto na rotina de trabalho como na vida pessoal, este audiobook pode esclarecer essas questões. O autor Charles Duhigg, ex-repórter do The New York Times, explica cientificamente como os costumem direcionam a vida.

Um verdadeiro clássico do século XIX e obra-prima infantojuvenil. Reproduzida por desenhos, filmes e musicais, a obra de Lewis Carroll se faz presente até hoje, com as aventuras de uma menina curiosa, que se depara em um mundo fantástico, cercado de criaturas estranhas. Se em palavras o exemplar nos conduzia à fantasia, em audiobook o mundo da imaginação é transformador e ganha vida.

