Melo é eliminado na estreia no Canadá; Barty perde e tem liderança ameaçada

07/08/2019 | 00:12



O brasileiro Marcelo Melo foi eliminado logo no seu jogo de estreia no Masters 1000 do Canadá, disputado neste ano em Montreal. Nesta terça-feira, o mineiro e o polonês Lukasz Kubot perderam de virada para o britânico Andy Murray e o espanhol Feliciano Lopez, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/3 e 11/9, em 1 hora e 57 minutos.

O duelo ficou interrompido por 1h30 durante o primeiro set por causa da chuva. E ela até ajudou Melo e Kubot, pois eles estavam em desvantagem na parcial, mas depois conseguiram devolver uma quebra de serviço, triunfando no tie-break. Perderam, porém, o segundo set e chegaram a ter match point no match tie-break, mas permitiram a virada dos rivais, sendo eliminados logo na primeira rodada do evento preparatório para o US Open.

Campeões do Torneio de Queen's, Murray e Lopez se classificaram, assim, às oitavas de final e agora vão encarar os franceses Fabrice Martin e Jeremy Chardy.

FEMININO - No principal jogo do dia no Torneio de Toronto, um evento de nível Premiere organizado pela WTA, a australiana Ashleigh Barty perdeu na sua estreia para a norte-americana Sofia Kenin, 29ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/3 e 6/4, em 1 hora e 56 minutos.

Semifinalista no Canadá em 2018, Barty está prestes a perder a condição de número 1 do mundo. Para isso, basta que a japonesa Naomi Osaka vença um jogo nesta semana em Toronto. A checa Karolina Pliskova também pode ultrapassar a tenista da Austrália.