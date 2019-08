Livros que inspiram

Fernando Mantovani

diretor geral da Robert Half



06/08/2019 | 23:58



No próximo domingo (11/08) é Dia dos Pais. Se você ainda não comprou um presente para o seu, gostaria de recomendar alguns livros. Escolhi esses em especial porque, além de garantir o entretenimento, ainda oferecem excelentes insights para a vida pessoal e profissional. Afinal, conhecimento nunca é demais e boas leituras sempre geram, no mínimo, excelentes reflexões.

1. “Sonho Grande” (Autora: Cristiane Correa/ Editora: Sextante) - O livro é um relato detalhado dos bastidores da trajetória de três empresários - Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira -, que ergueram, em pouco mais de quatro décadas, um dos maiores impérios da história do capitalismo brasileiro.

2. “Onze anéis - A alma do sucesso” (Autores: Phil Jackson com Hugh Delehanty/ Editora: Rocco) - O livro mostra a brilhante trajetória de Phil Jackson, o maior técnico de basquete de todos os tempos. Trata-se de uma excelente fonte de inspiração para quem busca liderar com sucesso e respeito.

3. “Usain Bolt - mais rápido que um raio” (Autor: Matt Allen/ Editora: Planeta do Brasil) - A primeira autobiografia do brilhante velocista jamaicano comprova que, muitas vezes, o sucesso é resultado da superação de uma sucessão de desafios e de muita dedicação.

4. “Execução - a disciplina para atingir resultados” (Autores: Ram Charan e Larry Bossidy/ Editora: Alta Books) - Nesta obra, os autores procuram explicar os motivos que fazem com que o diálogo consistente sobre pessoas, estratégias e operações gera uma empresa baseada em honestidade e realismo.

5. “Garra – O Poder da Paixão e da Perseverança” (Autora: Angela Duckworth/ Editora: Intrínseca) - A autora defende que talento e inteligência não são os únicos indicadores de sucesso. Para chegar ao topo, é preciso determinação. Para ela, garra é a habilidade pessoal de escolher um objetivo de longo prazo e não o abandonar, apesar dos obstáculos e das dificuldades que inevitavelmente surgirão no caminho.