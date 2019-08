Cesta básica do Grande ABC sobe mais do que a inflação

Yara Ferraz

Diário do Grande ABC



07/08/2019



Os consumidores do Grande ABC precisam desembolsar valor maior na hora das compras do que no início do ano. A cesta básica, que encerrou o mês de julho custando R$ 626,98, está 5,35% mais cara do que em janeiro, quando saia por R$ 595,16 . O índice supera o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a inflação oficial, acumulado em 12 meses, que é de 3,37%. A variação também ultrapassa a projeção do mercado para a inflação de 2019: 3,6%.

O levantamento é feito pela Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) e considera a cotação de 34 itens, baseado no consumo de uma família de quatro pessoas, com dois adultos e duas crianças.

Entre os fatores que podem ter impactado no aumento do preço estão o comportamento específico de alguns alimentos e a própria alta do dólar no período. De acordo com o o engenheiro agrônomo responsável pelo levantamento, Fábio Vezzá De Benedetto, o câmbio influencia no valor final de diversos alimentos.

“Em alguns itens, ele impacta diretamente, como arroz, açúcar, óleo de soja, porque são commodities. Os outros demoram um pouco mais, mas acabam sofrendo indiretamente, como no caso dos hortifrúti, que têm o combustível do transporte, o adubo e o defensivo tudo cotado em dólar. Tudo isso tem impacto no preço final”, afirmou.

Por enquanto, a tendência é a de que a moeda norte-americana volte a subir após recente período de trégua (ontem, o dólar comercial fechou em R$ 3,95) – a instabilidade se deve à guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. O país norte-americano anunciou, na última semana, tarifa de 10% sobre US$ 300 bilhões em mercadorias da China, o que impacta nos produtos exportados para os Estados Unidos. O gigante asiático retrucou e disse que não vai mais comprar produtos agrícolas do país.

“Como o governo norte- americano sobretaxou o produto chinês, a reação da China foi desvalorizar o yuan (porém, no fechamento de ontem, a moeda chinesa voltou a se estabilizar). Com isso, a tendência é de desvalorização das moedas para competir com a China. A tensão subiu um pouco de patamar e, nestes momentos, o investidor e o especulador correm para o dólar e a tendência é ele ganhar valor”, explicou o coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia, Ricardo Balistiero.

Além disso, alguns alimentos como os próprios hortifrúti e o feijão tiveram altas neste ano e, mesmo com a queda no mês passado, ainda não retornaram a patamares anteriores. “O feijão foi um componente importante e, apesar de estar mais barato no último mês (média de R$ 5,10), ele permanece num valor relativamente alto. Os hortifrúti também tiveram alta geral e agora caíram, principalmente por causa da baixa demanda no período de frio”, disse Benedetto.

O tomate, que teve queda de 15,95% em relação a junho e custa média de R$ 6,97 (veja mais na arte abaixo), porém, em janeiro saía por R$ 4,92 (alta de 41,67%). Já o pé de alface, que caiu 14,55% em relação a junho, vale R$ 2,53, mas chegou a R$ 2,38 em maio.

A maior queda em relação a junho foi a batata, que recuou 18,76%. O tubérculo teve boas condições de cultivo, principalmente por causa do tempo seco, mas, mesmo saindo por R$ 4,56, já chegou a custar R$ 3,18 em janeiro, ou seja, 30,26% mais barata.

MAIS CARO

Em julho, a grande vilã da cesta foi a cebola, que ficou 20,78% mais cara em relação ao mês anterior, custando uma média de R$ 5,52 o quilo.

Segundo o engenheiro agrônomo da Craisa, isso acontece por causa da cebola argentina, que é a que está presente atualmente no mercado.

“Ela custa cerca de R$ 1 a mais do que a nacional. Para a cebola formar o bulbo, ela precisa do estímulo que varia pelo cumprimento do dia. Como estamos no inverno, os dias são mais curtos, então vamos descendo (no mapa). Em primeiro momento, temos a de Santa Catarina. Quando não se consegue mais colher, recorremos à Argentina”, disse, completando que a tendência é de queda apenas a partir de setembro.

Além disso, o açúcar (11,45%) e a banana (6,86%) também estão mais caros. “O dólar influenciou no primeiro. Já a segunda foi o cultivo, que demora mais no período de inverno”, disse Benedetto.

A dica para quem busca economizar é substituir a cebola por ervas frescas nos temperos, já que os hortifrúti estão mais baratos pela baixa procura.