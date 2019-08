Brasil leva 2 medalhas no lançamento de disco e prata nos 5.000m no Pan

06/08/2019 | 22:33



O atletismo brasileiro faturou três medalhas no primeiro dia de provas de campo nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Nesta terça-feira, Andressa de Morais levou a prata no lançamento de disco e Fernanda Borges faturou o bronze, enquanto Altobeli da Silva foi o segundo colocado na disputa dos 5 mil metros.

A cubana Yaimé Téllez superou as brasileiras para faturar o ouro no lançamento de disco com a marca de 66,58 metros em sua última tentativa. Assim, deixou para trás Andressa, que assegurou a prata com o melhor desempenho da sua carreira, com 65,98m. Já Fernanda levou o bronze com 62,23m.

"Estou muito feliz com o recorde, mas acredito que dá para sair melhor. O ano está só começando. Vamos nos encontrar no campeonato mundial", disse Andressa, ao SporTV. "Estava muito nervosa. Mas eu sabia que seria muito difícil. Estou feliz. Acho que duas brasileiras subiram no pódio e eu fico muito contente com tudo isso", acrescentou Fernanda.

Com um final emocionante, Altobeli levou a prata nos 5.000m com vantagem de apenas 0s01 para o terceiro colocado, o chileno Carlos Martín Del Rio, ao cravar 13min54s42. E o campeão da prova foi o mexicano Fernando Daniel Estrada, com 13min53s87. O também brasileiro Ederson Pereira terminou em sétimo lugar, com 13min58s72.

"Não está bom não, sempre tem que melhorar. Eu sempre busco melhorar. Minha característica é de guerreiro, raçudo. E eu vou para cima, sem medo de errar, de ser feliz", disse Altobeli.

Nos 10.000m, Tatiele Carvalho foi a oitava colocada, com 33min57s62, sendo que a canadense Natasha Wodak, com 31m55s17, levou o ouro. E Eliane Martins, com 6,19m, ficou na décima posição no salto em distância, que teve um feito histórico, pois Chantel Malone levou o ouro, com 6,68, na primeira medalha da história das Ilhas Virgens Britânicas no Pan.

ELIMINATÓRIAS - A terça-feira também deixou ótimas perspectivas para o Brasil pensando nas finais dos 100 metros, marcadas para esta quarta-feira. Nas eliminatórias da prova masculina, Rodrigo Nascimento e Paulo André Camilo fizeram as duas melhores marcas, com 10s27 e 10s29, respectivamente, tempo que também foi registrado pelo norte-americano Michael Rogers.

Já Vitória Rosa avançou na terceira colocação no classificatório feminino, com 11s40, sendo que a jamaicana Elaine Thompson foi a mais rápida, com 11s36. Já Franciele Krasucki, com 11s87, está eliminada. Além disso, Alison dos Santos, com 49s74, avançou em segundo à final dos 400m com barreiras.