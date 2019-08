Se EUA querem negociar, precisam retirar todas as sanções, diz presidente do Irã

06/08/2019 | 20:21



O presidente do Irã, Hassan Rouhani, reiterou nesta terça-feira que, caso os Estados Unidos queiram negociar, precisam retirar todas as sanções contra o país "antes de mais nada". Segundo a televisão estatal iraniana, Rouhani fez os comentários durante reunião com o ministro das Relações Exteriores, Mohammad Javad Zarif.

Rouhani também afirmou que as sanções americanas representam um "terrorismo econômico", segundo o relatório. Na semana passada, o governo do presidente americano, Donald Trump, impôs sanções financeiras contra Zarif, após no mês passado impor medidas similares contra o líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, como parte de sua campanha de pressão contra o Irã. Fonte: Associated Press.