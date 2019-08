Petrolífera Citgo e seus ativos estão protegidos por sanções dos EUA, diz Guaidó

06/08/2019 | 20:14



O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, afirmou nessa terça-feira que a petrolífera Citgo e seus ativos estão protegidos pelas sanções impostas ao país pelos Estados Unidos. "Qualquer dívida que o regime pretenda incorrer com ativos da nação será ilegal", afirmou, por meio do Twitter.

"A ação anunciada tem exceções humanitárias em relação a alimentos e medicamentos. Também protege o setor privado que não faz negócios com uma ditadura que sempre atacou o aparato produtivo", declarou o líder oposicionista.

Guaidó completou sua série de tuítes dizendo que o governo de Nicolás Maduro não tem apoio popular. "É uma estrutura cuja fidelidade é mantida na ponta do dinheiro roubado à República. Esta ação visa proteger os venezuelanos".

Ontem, a Casa Branca impôs sanções econômicas totais contra a Venezuela. Todos os bens do governo do país sul-americano nos EUA foram congelados e transações foram proibidas. Segundo o jornal Wall Street Journal, é a primeira medida americana do tipo em mais de 30 anos.