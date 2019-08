Netas de Elvis Presley são impedidas de irem a evento que homenageia o músico

06/08/2019 | 19:10



Mais uma polêmica para a conta! Lisa Marie Presley queria levar suas filhas, Harper e Finley, para Memphis, no final de agosto, para que elas façam parte da Semana Elvis, evento que celebra seu pai, Elvis Presley. Porém, segundo informações do The Blast, o ex de Lisa, Michael Lockwood, não permitiu a viagem das meninas, de dez anos de idade.

De acordo com o veículo, que teve acesso a documentos, Lisa fez o pedido a um tribunal para poder viajar com as filhas. Ela possui custódia das meninas e Michael tem a permissão de visitar às quartas e sextas-feiras durante a tarde e durante quase o dia todo aos domingos. E para essa viagem, que Lisa já fez algumas vezes, justamente para honrar Elvis, ela quer levar as filhas para que elas entendam e tenham mais familiaridade com o avô delas e o que ele contribuiu para o mundo.

Porém Lisa alega que Lockwood está fazendo objeções em relação a essa viagem. Ela diz que ele já impediu as filhas de fazerem essa viagem nos dois últimos anos e, agora, fez uma petição ao tribunal para conseguir a permissão. Aparentemente, seu ex está fazendo essa impedimento afirmando que suas filhas possam ser fotografadas no evento e, por consequência, expostas.

Em contrapartida, Lisa ainda diz que Lockwood já levou as filhas à Semana Elvis e, não só isso, já fez um vídeo das meninas que foi exibido durante o evento.

Que confusão!