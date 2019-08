Tatá Werneck mostra barrigão de grávida e já tem um nome favorito para a primeira filha

06/08/2019 | 18:10



Tatá Werneck que está com um verdadeiro barrigão por conta dos seus sete meses de gestação de sua primeira filha com Rafael Vitti, exibiu a barriga em um vídeo no Instagram, nesta terça-feira, dia 6, e ainda aproveitou para fazer uma brincadeira contando o atual nome favorito que escolheu para a menina.

Até o final de julho era uma grande suspense o nome da garotinha e a humorista acabava brincando e chamando nas publicações a bebê de Clovis, mas agora o que tudo indica é que o nome atualmente favorita é Cora. Já no vídeo, Tatá queria mostrar a barriga mexendo, mas Cora mostrou quem é que manda.

Filhinha, você tem que começar a aprender a conciliar a mexida com os Stories. Não pode ser antes, querida. Hein, meu amorzinho!, brincou ela.