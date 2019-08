Conheça 11 aplicativos úteis para viajantes

Redação



06/08/2019 | 17:48

O avanço da tecnologia fez com que surgissem diversos aplicativos úteis para viajantes. Dessa forma, ficou mais fácil explorar o mundo por meio do smartphone, já que é possível realizar até mesmo traduções instantâneas, facilitando o diálogo em todos os cantos do planeta.

A Travel Designer Ana Grassi, especialista no planejamento de viagens internacionais, garante que os apps são grandes aliados do turista, principalmente na chegada ao destino. “Na palma da mão, esses aplicativos inteligentes e gratuitos ajudam o viajante a procurar o melhor restaurante, ter acesso a agenda de eventos da cidade, além de ajudar na comunicação em outra língua”, diz.

Abaixo, confira algumas dicas de aplicativos listados pela profissional e que podem ser usados em qualquer lugar do mundo.

11 aplicativos úteis para viajantes

1- Skyscanner

Um dos buscadores de passagens preferidos entre os usuários. O Skyscanner é mais uma opção que garimpa entre agências e sites de empresas aéreas para apresentar os voos mais baratos disponíveis. Pode ser baixado no Android e iOS.

2- Accuweather – Weather for Life

Disponível para Android e iOS, o AccuWeather tem as notícias e informações meteorológicas sempre atualizada. É possível verificar a previsão das próximas 72 horas e estimativas para os próximos 15 dias.

3- PackPoint – Lista de Bagagem

Este aplicativo funciona como organizador e planejador de lista de bagagem para viajantes. De acordo com a duração da viagem, e até mesmo com as condições climáticas no destino final, ele ajuda a organizar todos os itens essenciais para a mala despachada e bagagem de mão. Pode ser baixado em aparelhos Android e iOS.

4- TravelSpend – Orçamento de Viagem

Se o turista não quer gastar mais do que deveria, esse é um aplicativo que permite controlar e planejar as despesas antes, durante e depois da viagem. É possível estipular o valor que deseja gastar e anotar quanto tem saído do bolso. O app emite alertas que informam o saldo e o quanto ainda é possível desembolsar. Além disso, facilita os cálculos porque realiza a conversão de moedas automaticamente. Disponível para Android e iOS.

5- Maps.Me

Este aplicativo oferece mapas de todo o mundo com acesso offline. Sendo assim, não é preciso usar a internet, nem roaming, nem os dados de um chip 3G comprado em outro país. Compatível com Android e iOS.

6- Google Translate

Este aplicativo permite a tradução em tempo real. Sendo assim, é possível escrever textos, tirar fotos de placas, gravar áudios e escrever com sua própria caligrafia para que ele traduza para o idioma desejado. O app também possui uma opção de traduzir em modo offline, onde o conteúdo é carregado para o celular e usado na falta de conexão com a internet. Também está disponível para Android e iOS.

7- CityMaps2Go

Um dos melhores aplicativos de GPS, o CityMaps2Go permite salvar mapas, o que ajuda a não gastar os dados móveis. Junto ao mapa estão informações importantes de transporte e diferentes itinerários para que o turista consiga se programar. Pode ser instalado em Android e iOS.

8- MyTaxi

Se for utilizar algum táxi, o MyTaxi é um dos melhores aplicativos. Ele funciona em praticamente todas as cidades e tem uso bem simples. O pagamento é feito pelo próprio app, sendo possível fazer uma estimativa do valor antes mesmo de entrar no carro. Tem versões para Android e iOS.

9- Evernote

O Evernote é um bom aplicativo para escrever e organizar roteiros, impressões, e até mesmo palavras novas. Ele agrupa notas em cadernos, o que facilita ainda mais o processo. Outra função útil é a que permite salvar arquivos em pdf e copiar páginas do computador. Está disponível para Android e iOS.

10- Get Your Guide

É um site de compras e reservas de passeios, excursões, atividades e ingressos para atrações turísticas em vários países. Atualmente são mais de 32 mil atividades listadas em mais de 7 mil destinos pelo mundo. Pode ser instalado nos aparelhos Android e iOS.

11- Foursquare

É um dos aplicativos mais populares quando se trata de compartilhamento de informações sobre locais. Ele permite procurar atrações por categorias e geolocalização e ver os comentários e indicações de outros usuários. Tem versões Android e iOS.

